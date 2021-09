UFFICIALE – Europa League, due calciatori non prenderanno parte alla fase a gironi: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Luciano Spalletti ha presentato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla prossima Europa League. Tra le fila degli azzurri c’è da registrare almeno due novità. La prima riguarda il terzo portiere, Idasiak infatti prenderà il posto di Marfella.

La scelta più clamorosa invece è l’esclusione di Fouzi Ghoulam! Il terzino sinistro algerino non prenderà parte alla fase a gironi di Europa League. Il Napoli andrà in scena in questa competizione al King Power Stadium di Leicester il 16 settembre.