Serata di nazionale non solo per gli italiani, ma anche per la Macedonia di Eljif Elmas. Il centrocampista azzurro partirà titolare, come trequartista, nella gara di qualificazione per il mondiale contro l’Armenia.

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Spirovski, Bardhi;Trajkowski, Elmas, Churlinov; Jahovic.

Armenia (4-4-2): Yurchenko; Hovhannisyan, Calisir, Volskanian, Hambardzumyan; Bickakhcyan, Udo, Mkhitaryan, Grigoryan, Vardanyan; Adamyan.