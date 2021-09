De Nicola su Meret: “Ho letto la sua diagnosi. Questi i tempi di recupero”

Alfonso De Nicola, ex capo dello staff medico del Napoli, è stato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il Dottore ha commentato la diagnosi dell’Infortunio del giovane portiere Alex Meret.

Queste le sue parole: “L’infortunio di Meret? Ho letto che la diagnosi è la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. L’apofisi è una specie di arco posizionato posteriormente ed impedisce movimenti dannosi per il corpo vertebrale. Non dovrebbe essere niente di grave, nella peggiore delle ipotesi si può trattare di uno scivolamento laterale della vertebra che potrebbe causare uno schiacciamento del nervo sciatico.

I tempi di recupero? Per una frattura di questo tipo ci vuole un mese per recuperare, al massimo un mese e mezzo, conta molto anche la risposta alle sollecitazione. Meret? Un grande ragazzo ed un grande portiere, quando ero al Napoli parlava poco facevo di tutto per caricarlo e per spingerlo a fare la riabilitazione nel migliore dei modi. Sono sicuro che si riprenderà benissimo”.