Polonia-Albania, le formazioni ufficiali. Zielinski resta in tribuna

Le formazioni di Polonia-Albania sono state ufficializzate. Le due Nazionali si affronteranno alle ore 20.45 nella sfida valida per il quarto turno delle qualificazioni a Qatar 2022. L’azzurro Piotr Zielinski non prenderà, però parte al match. Il centrocampista del Napoli occupa infatti un posto in tribuna.

L’azzurro ha saltato la scorsa gara di Serie A dopo l’infortunio subito nello contro contro inaugurale del campionato contro il Venezia. Il calciatore non ha rinunciato alla convocazione in Nazionale, nonostante non abbia recuperato la sua forma ottimale. Infatti il Ct Sousa ha preferito tenere lontano dal campo il centrocampista.

Queste le formazioni ufficiali:

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Frankowski, Moder, Krychowiak, Jozwiak; Buksa, Lewandowski. All. Paulo Sousa.

ALBANIA (3-4-2-1): Berisha; Ismajli, Djimsiti, Kumbulla; Hysaj, Bare, Gjasula, Trashi; Abrashi, Manaj; Cikalleshi. All. Reja.