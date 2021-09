GdS – Donadoni: “Il Napoli è tra le squadre candidate a vincere lo scudetto”

Roberto Donadoni, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore, tra le tante, del Napoli ha espresso la sua opinione riguardo il Campionato di Serie A appena partito.

Non sono mancate le previsioni sulla possibile squadra vincitrice, questo quanto dichiarato: “In Italia certamente si può puntare allo scudetto. C’è un gruppo di squadre molto forti che si equivalgono. Non vedo chi tra Milan, Juve, Inter, Lazio, Napoli e Roma possa staccare le altre. Il Milan ha forse il vantaggio di avere una continuità di gestione: se le altre avranno bisogno di un periodo di adattamento, Pioli no. Stefano è bravissimo e ha un club organizzato che lo sostiene”.