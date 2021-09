La sosta per le Nazionali porta via tanti giocatori e crea dei disagi ai club, in quanto la preparazione s’interrompe e i giocatori vanno in qualsiasi parte del mondo, nonostante sia sconsigliato viaggiare liberamente da un anno e mezzo per la pandemia.

In questa sosta, i club stanno avendo alcuni problemi con le Nazionali, in particolare quelle del Sudamerica: infatti, a marzo la Conferedazione del Sudamerica non fece disputare le partite di qualificazione al Mondiale, e di volta in volta verranno recuperate con le soste.

In questa sosta, le Nazionali sudamericane giocheranno 3 partite, come fanno le Nazionali europee da settembre 2020, ma un conto è restare in Europa, un conto è giocare con trasferte di 17-18 ore.

Infatti, questa è la durata di un viaggio in Sudamerica e di ritorno in Europa: ora, l’ultima partita di questa sosta si giocherà nella notte italiana di giovedì 9 e venerdì 10, e ciò vuol dire che i calciatori rientreranno nel tardo pomeriggio-prima serata di venerdì 10, a 24 ore dalla partita( se si gioca alle 20:45). Questi i calciatori impegnati nella notte tra il 9 e il 10:

Napoli: Ospina(Colombia-Cile).

Juventus: Cuadrado(Colombia-Cile), Danilo e Alex Sandro(Brasile-Perù), Bentancur(Uruguay-Ecuador), Dybala(Argentina-Bolivia).

Insomma, soprattutto la Juve potrebbe essere penalizzata per la gara al Maradona.