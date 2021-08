CURIOSITÀ – Alla scoperta del neoacquisto Anguissa

Mancano poche ore alla chiusura del mercato, il Napoli ha piazzato il suo colpo a centrocampo. Si tratta di André Zambo Anguissa.

Scopriamone le caratteristiche. Giocatore camerunese, classe ’95, mediano fisico, duttile e in grado di dare equilibrio alla squadra partenopea.

Ha esordito in Premier League, Ligue 1, Liga e ora è pronto a sbarcare in Serie A, mettendosi a disposizione di Luciano Spalletti.

La storia. Anguissa ha iniziato a giocare in Camerun, in un quartiere della capitale che porta lo stesso nome della sua famiglia. Il suo talento viene notato in primis dagli amici (lo battezzano “Ronaldinho” per il numero dieci che ama mettersi sulle spalle). In seguito è un agente ad essere attratto dalle sue capacità e vedendolo giocare in un torneo giovanile, decide di segnalarlo ad alcuni club europei.

Dopo la chiamata della Nazionale Under 20, arriva quella del Reims e, poi, del Marsiglia. Qui conosce Marcelo Bielsa, il quale ha sempre esaltato il giocatore per i suoi dribbling e recuperi palla.

Nel 2018, il Fulham si accorge di lui grazie al software del capo osservatore del club, Bryan Talbolt, che era alla ricerca di un centrocampista giovane e veloce adatto alla squadra. In Inghilterra, per migliorare, Anguissa chiedeva di rivedere i video delle partite per capire i suoi errori.

In Spagna ulteriore fase di crescita. Il mediano, infatti, ha giocato titolare nel Villareal per una stagione intera. Dopo, tornato in Premier, è divenuto preziosissimo per un Fulham, a quei tempi, in difficoltà.

Ora, l’obiettivo di Anguissa è farsi valere anche in Italia, dimostrando le sue doti a centrocampo e completando il suo personale giro dell’Europa.