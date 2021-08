Gazzetta – Trattativa Petagna: la Samp chiama, ma ADL blocca tutto

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla questione Andrea Petagna.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la Sampdoria abbia avuto ulteriori contatti con il club partenopeo ieri mattina.

A bloccare la trattativa è stato il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Una decisione presa in merito alla richiesta di Luciano Spalletti di tenerlo in squadra (domenica sera) e dalla volontà del giocatore di voler restare in maglia azzurra.

Le prossime ore di mercato saranno decisive per stabilire il futuro di Petagna.