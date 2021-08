GdS – C’è ancora tanto da lavorare per Spalletti, specialmente sulle azioni in verticale

L’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di ieri del Napoli e ne ha analizzato tutti i limiti usciti fuori durante il match. Il quotidiano ha sottolineato che, oltre le tante assenze, specialmente nel secondo tempo il Napoli ha sofferto la pressione del Genoa, che evidenza quanto lavoro debba fare ancora Spalletti sulla squadra. In particolare secondo il giornale rosa il Napoli dovrebbe andare di più in verticale, ma non riesce a produrre tali giocate. Infatti il gol di Fabian Ruiz nasce da un cambio gioco orizzontale di Insigne