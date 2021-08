Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il Napoli si sarebbe defilato dalla corsa per Junior Messias, sul quale al momento resta vigile il Milan. L’operazione legata all’approdo di Zambo Anguissa probabilmente porterà il Napoli a non compierne altre, per cui difficilmente il calciatore del Crotone vestirà la maglia azzurra durante la prossima stagione.