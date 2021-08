Spalletti chiaro: “Anche il Napoli rincorre lo scudetto”

Nella conferenza di ieri che precede il match di quest’oggi con il Genoa, Luciano Spalletti è stato chiaro: “Per lo scudetto lottiamo in 7, non aspettatevi una Juventus al quinto posto“. Il tecnico avvisa tutti, prescinde dalla partenza di Ronaldo e avvisa scettici e malpensanti. Secondo il ‘Mattino‘ gli azzurri sono pronti a scendere in campo e a battagliare fino alla fine con le milanesi, tornate alla ribalta, e alle squadre della capitale tornate ambiziose con Sarri e Mourinho. Al momento questo Napoli ha dimostrato di essere combattivo si, e il riscatto di queste due stagione potrebbe essere compressato e sfruttato per avere ancora più fame in vista dei prossimi impegni.