Nazionale, il Napoli ha dato l’ok alla partenza dei propri calciatori

L’obbligo di quarantena obbligatorio al ritorno dai paesi in zona rossa è venuto meno e per questo motivo il Napoli ha dato l’ok alla partenza dei propri calciatori con la nazionale. Inoltre, come riporta Il Mattino, Piotr Zielinski, per infortunio, e Hirving Lozano, per prevenzione, non sono stati convocati da Polonia e Messico e resteranno a Castel Volturno. A meno di spiacevoli sorprese, quindi, tutti i nazionali azzurri saranno a disposizione di Luciano Spalletti per la gara contro la Juventus.