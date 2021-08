Piotr Zielinski uscito anzitempo contro il Venezia per infortunio, non ha riscontrato miglioramenti dal punto di vista fisico. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il polacco non partirà per la trasferta di Genova. Piotr Zielinski, dunque, dovrà saltare anche la convocazione in nazionale per le prossime due gare valide per la qualificazione ai mondiali. Se si sentirà meglio, raggiungerà successivamente i compagni in nazionale. Ad oggi il calciatore sente ancora dolore alla coscia.