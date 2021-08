GdS – Sarri polemico sul terreno dell’Olimpico: i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato le dichiarazioni di Maurizio Sarri sul terreno dell’Olimpico di Roma. Ecco quanto dichiarato: “Giochiamo su un terreno indegno per la città di Roma, raramente ho visto un campo in condizioni simili”. Non è tardata ad arrivare la replica da parte di “Sport e Salute”: “Il nostro auspicio è che il mister possa cambiare idea. Tutti hanno potuto verificare le attuali buone condizioni del manto erboso. Attualmente l’Olimpico soddisfa a pieno quelli che sono i requisiti Uefa”.