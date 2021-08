Miralem Pjanic è in uscita dal Barcellona e su di lui ci sono quattro squadre italiane che vorrebberlo riportare in Serie A. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, su di lui ci sarebbero Fiorentina, Juventus, Napoli e Roma, ma il suo ingaggio è considerato elevato per tutti questi club e la trattativa per il centrocampista resta complicata.