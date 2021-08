Kostas Manolas sembra vicino alla permanenza al Napoli. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, il difensore greco starebbe spingendo per tornare all’Olympiacos, ma il club non sarebbe disposto a soddisfare le richieste degli azzurri per l’ex Roma che si aggirano intorno ai 15 milioni di euro. Sembra molto difficile che qualcosa possa cambiare in questi ultimi giorni.