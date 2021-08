Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb” il difensore centrale greco sembra voler spingere per la cessione nel suo Paese nativo. L’Olympiakos, club nel quale ha militato il 44 azzurro, si è fatta avanti per l’acquisto dell’ex Roma ma fra proposta e richiesta ballano circa 12 milioni. ADL pretende 20 milioni mentre il club biancorossi ne ha offerti solo 8. Nel frattempo Kostas Manolas sarebbe disposto anche ad abbassarsi l’ingaggio, dai 4,5 milioni ai 1,8, per tornare in patria.