Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della prossima stagione e ha raccontato alcuni aneddoti su come gestire lo spogliatoio.

Ecco quanto affermato: “Non è sempre che i calciatori che hanno vinto qualcosa di importante con le Nazionali trasmettono la mentalità vincente, soprattutto perché ci mettono tempo a rientrare in condizione. L’allenatore incide parecchio sul rendimento delle squadre. E’ molto importante sia per la squadra che per la società raggiungere traguardi importanti. Il rapporto con i giocatori a Napoli? La mia era una dittatura diplomatica. Era molto più semplice avere a che fare con un calciatore del calibro di Diego che gli altri. Con lui mi divertivo, poi è stato soggetto a pressione difficili da sopportare per chiunque. Con Ferlaino? Rapporti difficili con lui sempre a causa di altri”.