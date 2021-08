Gds – Le difficoltà economiche del Napoli non fanno partire il mercato

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna ha analizzato le difficoltà economiche del Napoli. Sono due anni che il club partenopeo non prende parte alla Champions League, rinunciando non solo al prestigio della competizione, ma anche al compenso economico.

Ciononostante il Napoli è l’unico club Italiano a partecipare a delle competizioni europee per 12 anni di fila.

Questo quanto riportato dal quotidiano: “Il presidente ha dovuto rinunciare ai 50 milioni che, inizialmente, gli avrebbe garantito la competizione. Cifra che gli sarebbe servita per mettere un po’ a posto i conti, in sofferenza per la pandemia, e per rinforzare la squadra. Il flop di maggio ha mandato all’aria tutte le buone intenzioni e anche sul mercato le difficoltà non mancano, anzi lo stanno condizionando notevolmente. Nonostante tutto, il Napoli è l’unica squadra italiana che partecipa alle manifestazioni europee da 12 anni, assicurando una continuità che le permette grande considerazione a livello internazionale”.