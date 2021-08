Zenga su Meret: “E’ un giovane talento, merita la titolarità. Sono sicuro che dimostrerà il suo valore”

Walter Zenga, ex portiere ed allenatore, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’allenatore ha parlato dei portieri del Campionato Italiano, tra questi anche di Alex Meret.

“La continuità di rendimento è la qualità principale. Szczesny, ad esempio, è un portiere affidabile, dà tranquillità e sicurezza. Come Handanovic: sorrido quando sento dire che è bravo tra i pali. E dove dovrebbe essere bravo un portiere? Sono molto curioso di vedere Musso in una nuova dimensione. Sono anche convinto che Meret, finalmente titolare, possa esprimersi alla grande. L’alternanza non va bene: un portiere deve avere la convinzione di poter giocare sempre. E a proposito di giovani, è molto bravo anche Cragno: quando ero a Crotone, nel 2018, dissi che i due portieri che dal vivo mi avevano impressionato di più erano Cragno del Cagliari e Meret, che all’epoca giocava nella Spal. E anche Mancini è stato indeciso tra loro due al momento delle convocazioni per l’Europeo“.