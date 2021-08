Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà di Maksimovic sarebbe quella di ritornare a Napoli. Il suo contratto è scaduto a giugno e non è stato trovato l’accordo per prolungarlo ulteriormente. Il difensore serbo ha chiesto di incontrare Giuntoli per convincerlo ad intavolare una trattativa. Inoltre pur di poter continuare con la maglia del Napoli, sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio precedente, che era di 1,2 milioni a stagione.