CdS – L’Inter ha stabilito una cifra massima per Insigne: i dettagli

In questi giorni circolano diverse notizie sul futuro di Lorenzo Insigne, che va incontro all’inizio della prossima stagione con il contratto in scadenza. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’Inter non va oltre i 15 milioni per Insigne. Inoltre tratta per Zapata e Correa mentre a gennaio potrebbe offrire al capitano del Napoli 7 milioni alla firma e un quadriennale da 24 milioni netti. Invece i club esteri come Tottenham e Atletico Madrid, monitorano la situazione a distanza e sarebbero propensi ad aspettare l’eventuale scadenza del contratto.