La Stampa – Per rinforzare l’attacco Sarri sogna un ex Napoli: i dettagli

Stando a quanto riportato da La Stampa, Igli Tare è al lavoro per portare alla Lazio di Maurizio Sarri un centrocampista ed un esterno alto. Per la mediana il club biancoceleste ha raggiunto l’accordo con Basic del Bordeaux, ex obiettivo del Napoli. L’unico ostacolo potrebbe essere la cifra chiesta dal club francese intorno ai 10 milioni di euro. L’alternativa potrebbe essere il prestito di Torreira, ex Sampdoria. Per l’attacco a Sarri piacerebbe Jose Callejon in uscita dalla Fiorentina. Inoltre lo spagnolo tornerebbe volentieri a lavorare con uno dei suoi ex maestri dove innanzitutto ha trovato maggiore continuità di prestazioni.