Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando di Fabian Ruiz e di David Ospina. Entrambi i calciatori potrebbero restare al Napoli in vista della prossima stagione.

Ecco quanto affermato: “Fabian Ruiz non ha ricevuto offerte da altri club, non è previsto l’incontro col Napoli per il rinnovo. Per quanto riguarda i portieri, Ospina al momento resta”.