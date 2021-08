Il Napoli potrebbe organizzare una nuova amichevole nei prossimi giorni per concludere il ritiro di Castel di Sangro, il secondo ritiro pre stagionale per gli azzurri.

E potrebbe essere un avversario di Serie C: come riporta l’edizione pugliese della Gazzetta dello Sport, infatti, il Taranto, squadra del girone C di Lega Pro, potrebbe affrontare gli azzurri nell’ultimo test amichevole prima delle partite ufficiali.

Quest’ipotesi nasce dall’idea di Francesco Montervino, ex capitano e giocatore degli azzurri, che vuole testare la sua nuova squadra contro un avversario di grande livello, in questa caso la sua (vecchia) squadra.