Vincenzo Pisacane, l’agente di Lorenzo Insigne, non ha ancora avuto un incontro con la dirigenza del Napoli, e neppure con ADL.

L’agente spera che in questi giorni riesca ad avere un confronto con Giuntoli per parlare del futuro del capitano e degli altri suoi assistiti: il ds del Napoli ha avuto mandato da parte del presidente di poter trattare con il rinnovo.

Al momento, Giuntoli può promettere un ingaggio da 4,6 milioni compresi bonus, mentre l’entourage di Insigne vorrebbe un ritocco verso l’alto; la forbice tra domanda e offerta resta alta e larga, e nessuna delle due parti fa dei passi verso l’altra.

Inoltre, a Pisacane è stata comunicata la volontà del club partenopeo di cedere Insigne in caso di offerta congrua già in questi 20 giorni di mercato: ciò vuol dire che il capitano non è né incedibile né insostituibile.

Al momento le offerte mancano, ma tutta questa situazione rende Lorenzo inquieto e non tranquillo.