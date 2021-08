Ieri Luciano Spalletti ha potuto salutare, conoscere e anche abbracciare due pezzi da novanta della rosa di questo Napoli: Mertens e Lozano.

I due si sono uniti ieri al ritiro e nel pomeriggio sono scesi in campo per fare qualche esercizio personalizzato; entrambi hanno voglia di riscatto dopo la mancata qualificazione Champions e l’estate non esaltante con le Nazionali.

Lozano dovrebbe recuperare dopo la prima sosta del campionato, per il big match Napoli-Juventus, mentre Mertens dovrà stare fuori più tempo e potrebbe tornare titolare qualche settimana dopo.

Ieri non si è allenato Luperto, in uscita, come Tutino e forse Contini, che andrà al Crotone. Per quest’ultimo, tutto dipende dal suo agente Pisacane, che in questi giorni si trova in Abruzzo ed avrà un confronto con Giuntoli.

Non con il presidente, che stamani è ripartito per Roma dopo il summit di mercato con Spalletti.