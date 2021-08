Repubblica – Nel pomeriggio previsto il primo allenamento in Abruzzo

Oggi è previsto il primo allenamento a Castel di Sangro.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, in occasione dell’apertura delle danze in terra abruzzese ci sarà anche Aurelio De Laurentiis a visionare lo staff tecnico all’opera con i calciatori. Indubbiamente sarà un’occasione importante per parlare anche di altre questioni, mercato compreso.

Il Napoli si appresta dunque ad iniziare la seconda avventura dopo Dimaro Folgarida, per poi prepararsi al meglio in vista della prima sfida contro il Venezia.