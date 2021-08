Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” , Cristiano Giuntoli, sembra aver rispolverato il nome di Reinildo Mandava del Lille. La volontà del calciatore sembra essere quella di vestire azzurro ma il Lille vorrebbe tenerselo stretto a costo di perderlo a parametro zero visto che ha il contratto in scadenza. Le due parti devono ancora incontrarsi e il Napoli dà priorità ad Emerson Palmieri che il Chelsea non presterà ma cederà e Kostas Tsimikas che però dovrebbe rimanere a Liverpool.