FOTO – Termina il primo giorno di ritiro del Napoli a Castel di Sangro: gli scatti sui social!

E’ terminato il primo giorno di ritiro del Napoli a Castel di Sangro! Gli azzurri dopo un intenso allenamento, hanno lasciato il terreno di gioco della cittadina abruzzese per tornare domani mattina. Nell’ultima fase, Victor Osimhen, che ha lavorato a parte per tutta la sessione, si è trattenuto con Luciano Spalletti per alcuni esercizi incentrati sulla tecnica. Di seguito gli scatti dell’allenamento pomeridiano pubblicate dalla SSC Napoli sui social:

📸 Concluso il primo allenamento a Castel di Sangro 💪#Abruzzo21 ⛰



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/EXTvXX5qJ5 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 5, 2021