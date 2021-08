UFFICIALE – Messi lascia il Barcellona dopo 17 stagioni

Dopo 17 stagioni con la camiseta blaugrana, finisce ufficialmente l’era Messi al Barcellona. Il club catalano ha comunicato, tramite una nota, di non aver trovato l’accordo col calciatore. Il numero 10 argentino è dunque libero di accasarsi ad un’altra squadra. Partirà adesso l’asta internazionale delle big europee. PSG e Manchester City sopra tutte potrebbero sferrare l’attacco. Di seguito il comunicato.

“Sebbene sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non sarà possibile formalizzare il tutto a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento del campionato spagnolo). Di fronte a questa situazione, Lionel Messi non rimarrà legato all’FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che alla fine i desideri sia del giocatore che del club non possano essere esauditi. Il Barça ringrazia il giocatore per il suo contributo e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale”.