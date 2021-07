Fedele: “Il calcio è cambiato. Bisogna fare delle scelte! Vi spiego”

Enrico Fedele, dirigente, è stato ospite di Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”.

Su Spalletti: “Spalletti sta proponendo un gioco diverso, più veloce senza 30-40 passaggi. C’è la ripartenza con palla in verticale, per lasciare spazio ad Osimhen. Il ragazzo ha tanta voglia di fare bene, ma non riesce a gestire il pallone a terra”.

“Punti di riferimento per Spalletti? Koulibaly! Ma bisogna capire il suo destino, è un calciatore che non si sostituisce facilmente, perciò Spalletti parla di catene. Il Napoli ha Zielinski che fa gli inserimenti, così come può farli Elmas, Insigne e pure Lozano“.

Sul Mercato: “Con il COVID-19 poi sono cambiate le cose, anche il Napoli non può licenziare perché poi esiste la cassa integrazione ma deve trovare una soluzione. Il problema è un altro: il mercato è particolare, sono chiacchiere. Il calcio non è più quello di una volta. Terzino sinistro? Punterei veramente su Emerson Palmieri“.