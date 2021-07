CdM – Spalletti sperimenta varie soluzioni tattiche

Secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Spalletti starebbe pensando a delle varianti tattiche. Come già accennato più volte da Spalletti, il modulo di partenza per il suo Napoli sarà il 4-2-3-1, ma il tecnico ha in mente anche altre novità. In Trentino è stato provato anche il 4-4-2 con Petagna ed Osimhen come terminali offensivi. L’infortunio di Demme, però ha sconvolto i piani del Napoli e dunque ci potrebbero essere altre novità. Infatti non è da escludere un ritorno al tanto agognato 4-3-3 o un passaggio al 3-5-2, testato prima dell’amichevole contro la Pro Vercelli