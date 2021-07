CdS – Mercato Napoli: Giuntoli conferma un obiettivo

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulle sue possibili trattative di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il dirigente sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, abbia ribadito l’interesse per un giocatore del Groningen.

Si tratta di Gabriel Gudmundsson (classe ’99). Il difensore svedese è nel mirino della società azzurra, come ipotetico profilo per la fascia sinistra.

Per il momento, c’è soltanto l’idea. Da valutare un’eventuale trattativa, in relazione al mercato in uscita del Napoli.