Il Roma – Il Napoli ritorna alla base, sabato amichevole con il Bayern

L’edizione odierna de Il Roma si sofferma sul Napoli e sui suoi prossimi appuntamenti estivi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, oggi la squadra di Luciano Spalletti sarà a Castel Volturno, per riprendere gli allenamenti interrotti (per due giorni consecutivi), dopo il ritiro a Dimaro Folgarida.

Il tecnico toscano valuterà le condizioni di alcuni giocatori che in Trentino non hanno potuto dare il loro contributo al team. Si tratta di Manolas, Petagna ed Elmas, i quali non hanno preso parte all’amichevole di sabato scorso contro la Pro Vercelli.

Sabato 31 luglio (ore 16:30) ci sarà il test contro il Bayern Monaco. La squadra si preparerà in vista del match con i tedeschi, per poi partire il giorno stesso della sfida e raggiungere l’Allianz Arena.