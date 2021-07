Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello sport”, anche Fabiàn Ruiz, insieme a Koulibaly, sembra essere molto vicino alla cessione. I possibili indiziati da Giuntoli come sostituti dello spagnolo sono lo svizzero Zakaria del Borussia M’Gladbach e l’olandese Koopmeiners dell’AZ. Sondaggi che, in caso di cessione dello spagnolo, potranno plasmarsi in vere e proprie trattative.