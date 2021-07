La Repubblica – Kaio Jorge ci siamo, Napoli beffato

Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, il centravanti brasiliano, classe 2002, Kaio Jorge, sembra essere ad un passo dal Milan di Pioli. L’accordo non è ancora stato trovato, causa piccoli dettagli, che verranno certamente risolti dalla dirigenza rossonera. Paolo Maldini, dunque, ha deciso di accelerare la trattativa, accontentando la volontà del giocatore che non voleva andare via a parametro zero: pronti 10-15 milioni per portare a Milanello un terzo attaccante da affiancare a Giroud e Ibrahimovic per farlo crescere e consentire al Milan di raggiungere i propri obiettivi stagionali.