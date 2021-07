Oggi Il Mattino ha approfondito la questione del rinnovo di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli in scadenza nel 2022:

“Sul fronte Insigne nulla si muove, l’incontro è atteso per il 5 agosto ma in ogni caso in questo istante il capitano non ha offerte sul tavolo che lasciano intendere che l’ addio sia a un passo. Dunque, ora con il Napoli che non pensa di cederlo a meno che non sia Insigne a chiederlo (non lo farà), ecco che la strada da percorrere è quella della permanenza senza rinnovo“.