Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, è intervenuto a Piuenne durante la trasmissione Goal Show, dove ha parlato del futuro del suo assistito, accostato al Napoli.

“Credo che non ci siano differenze tra Sepe e Ospina guardando alla loro tecnica, così come non è enorme il divario a proposito dell’ingaggio. Un risparmio di circa 500mila euro non è esorbitante, ma si tratta pur sempre di un risparmio”.