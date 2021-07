Mele, Giuntoli mi ha detto: ”Machach è un fuoriclasse”

Il giornalista di Canale 8 Silver Mele ha raccontato un curioso retroscena, accaduto ieri con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole:

” Giuntoli ieri durante l’amichevole mi ha raccontato di Zinedine Machach, dicendomi che si tratta di un fuoriclasse, con una tecnica sopraffina. L’unico problema sono stati i troppi prestiti, che non gli hanno permesso di giocare con continuità. Questo è dovuto al fatto che la società che acquista un giocatore in prestito, valorizza più i giocatori già presenti in rosa, che quelli vengono ceduti a titolo temporaneo”