4-2-3-1 o 4-3-3? L’idea di Spalletti per il nuovo Napoli

Un doppio modulo che può aiutare il Napoli, Spalletti ricomincia dalla scorsa stagione ma aggiungendo quel tocco in più. Il Napoli però partirà con i due mediani, per poi spostare il basso vertice alto. La squadra non deve correre all’indietro o girare la testa, ma correre in avanti in fase di non possesso e fare un pressing alto. I centrali difensivi possono giocare più alti e impostare, la coppia Manolas-Koulibaly infatti può salire sino alla linea del centrocampo e la loro velocità può aiutare i mediani. Sulle fasce bisogna puntare sulla rapidità di Di Lorenzo, dall’altra parte al momento Malcuit può dare spinta ma c’è anche bisogno dell’esperienza e della capacità offensiva di Mario Rui, sul quale Spalletti sta lavorando già molto, che se costretto a difendere va in difficoltà ma se può impostare a faticare sono gli avversari.

Fonte: Gazzetta dello Sport