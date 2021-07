Rinnovo Insigne, De Laurentiis gli spiegherà tutti i problemi

Come riportato da Tuttosport, al ritorno dalle vacanze Lorenzo Insigne avrà un incontro con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, insieme al suo procuratore Vincenzo Pisacane, per parlare del rinnovo di contratto del capitano azzurro, che scadrà nel 2022. Il presidente azzurro sarà, molto probabilmente, franco con il calciatore, a cui spiegherà tutte le motivazioni e le problematiche legate al bilancio a causa delle quali non gli potrà aumentare l’ingaggio. Solo dopo questo summit il quadro della situazione sarà più chiaro.