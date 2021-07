Oggi primo allenamento a Dimaro

Oggi alle 17.30 il Napoli svolgerà il suo primo allenamento nella suggestiva cornice di Dimaro-Folgarida, che ospiterà il Napoli per il decimo anno negli ultimi undici. La squadra giungerà in Trentino ad ora di pranzo, e come di consueto albergherà nella struttura dello SportHotel Rosatti. La squadra dunque svolgerà oggi la prima seduta di allenamento. Questa precederà la doppia seduta di domani e la prima amichevole di domenica, sempre alle 17.30 contro i dilettanti della Bassa Anaunia. La partenza è fissata alle 9 di questa mattina e arriverà a Dimaro per ora di pranzo. L’albergo sarà blindato, mentre al campo di Carciato, sia per gli allenamenti che per le amichevoli, potranno accedere solo 700 persone. Il Napoli ieri ha diramato i convocati. Mancano ovviamente tutti i giocatori impegnati con le nazionali, alcuni dei quali si aggregheranno tra qualche giorno, altri nella seconda fase del ritiro a Castel di Sangro. Data la mancanza di tanti nazionali, sono stati aggregati molti giocatori rientranti dai prestiti (Luperto, Ounas, Tutino) e altri del settore giovanile ( Idasiak, Zedadka, Zanoli)