CorrSport – Spalletti chiama Insigne dopo l’Europeo: prove per il futuro

Spalletti ha sentito Lorenzo Insigne dopo la vittoria dell’Europeo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’allenatore ha chiamato il capitano del Napoli dopo un risultato così importante anche per la sua carriera. Non è mancata, però, anche qualche parola sul futuro e sulla prossima stagione: il tecnico ha invitato Insigne a rimanere a Napoli ancora una volta, felicissimo di poter contare su di lui per l’inizio di una nuova era e per programmare insieme quello che dovrà essere per forza di cose il ritorno in Champions League nella prossima stagione.

Spalletti sta cercando di convincere Insigne in tutti i modi, sta facendo il suo e ci riproverà nelle prossime settimane in attesa di capire quali scenari si apriranno.