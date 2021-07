Napoli: ”Si torna in scena”

Dopo quasi due mesi dalla partita nefasta contro il Verona, il Napoli, finalmente inizierà la sua stagione ,con il ritiro precampionato, nella suggestiva cornice di Dimaro e della Val di Sole. Sarà molto difficile ripartire dopo una delusione così grande, ma come ci ha insegnato Jim Morrison, ”non serve strappare le pagine della vita, l’importante è saper voltar pagina e ricominciare”. Il Napoli per certi versi l’ha fatto, salutando Rino Gattuso e ingaggiando un mister navigato ed esperto come Luciano Spalletti. Il tecnico nella conferenza di presentazione ha già fatto capire che la squadra è già abbastanza forte e di voler centrare l’obiettivo Champions League. Il suo percorso però è già pieno di diversi ostacoli. L’allenatore durante il ritiro trentino, tra infortuni e vacanze per i giocatori impegnati con le nazionali, non potrà contare su molti effettivi, quindi sarà molto difficile per lui amalgamare bene la squadra. Un altro aspetto critico, riguarda il modus operandi della società. Il tecnico ha chiesto rinforzi sul mercato ( Emerson Palmieri in primis), ma il presidente De Laurentiis ha già fatto intendere che: prima si vende e poi si compra, di comprare giocatori con un ingaggio basso e che nessuno è incedibile. Intanto quel che è certo, sta nel fatto che, il mister avrà il non semplice compito di far riavvicinare la piazza partenopea alla squadra. Molti tifosi infatti sono ancora arrabbiati, si sentono quasi presi in giro, per come sia stata affrontata quell’ultima partita e tentano invano di avere delle spiegazioni. Ma adesso non vi è più tempo per pensarci, la vecchia stagione è solo un lontano ricordo. Bisogna solo pensare a quella che sta per incominciare, con la speranza che si ritorni a vedere il Napoli che tanto ci ha fatto emozionare in questi anni. Magari perché no con qualche soddisfazione in più