Il Mattino – Spalletti contro il suo passato all’esordio con il Napoli

Spalletti esordirà contro il Venezia rievocando le sue prime esperienze da allenatore.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, l’allenatore non ebbe un grande impatto in città quando diventò l’allenatore ben ventuno anni fa: addirittura fu esonerato dal presidente Zamparini per ben due volte nell’arco di una sola stagione, una situazione sicuramente non troppo insolita ai comandi del patron nato in Fruli-Venezia-Giulia. Erano altri tempi, adesso il tecnico di Certaldo può ritenersi soddisfatto dei suoi progressi.

Il Venezia viene da una grandissima cavalcata in Serie B e Spalletti avrà il compito di affrontarla nel migliore dei modi.