CorrSport – La Salernitana ci prova ancora per Tutino

La Salernitana farà un tentativo per il ritorno di Tutino.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, non si è chiusa la trattativa tra Napoli e Parma nei giorni precedenti per la cessione dell’attaccante nato nel vivaio azzurro. A questo punto, difatti, il club neopromosso in Serie A avrebbe ricontattato il Napoli per provare a sondare il terreno: il direttore sportivo Fabiani ha parlato con l’agente del calciatore proprio in questi giorni, in attesa di capire quale sarà il futuro dell’attaccante.

Tutino piace tanto alla Salernitana dopo la grande stagione appena conclusa. L’atleta è stato uno dei migliori per rendimento in Serie B, capace di segnare reti importantissime nel finale di stagione e tenere alto il nome di Salerno dall’inizio alla fine.