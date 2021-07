PSG, Sergio Ramos: “In Spagna campioni trattati male. Invece in Italia Bonucci e Chiellini sono degli eroi”

Dopo 16 anni con la maglia del Real Madrid, Sergio Ramos, difensore spagnolo, nella presentazione al PSG ha parlato rispetto alla considerazione a al rispetto ricevuto dai grandi campioni del calcio. Queste le sue parole:

“Stelle del calcio spagnolo trattate male? È sempre la stessa storia, abbiamo un problema come Paese, la filosofia non cambia. Vedo la Premier, vedo l‘Italia dove Bonucci e Chiellini sono degli eroi: dovremmo cercare di far sì che in Spagna la gente ammiri i vincenti. L’ammirazione che abbiamo per chi gioca all’estero ci manca verso i nostri connazionali. È triste ma è la realtà. Non è una cosa di cui ho sofferto solo io ma anche altri. Quando abbiamo dei campioni, non diamo loro la giusta considerazione. Ci vuole meno invidia“.