Immobile: “Bello ascoltare quelli del Nord cantare in napoletano”

Ciro Immobile, attaccante della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del percorso dell’Europeo. Di seguito le parole dell’attacante della Lazio: “La nostra hit? La canzone che ci ha accompagnato per il percorso dell’Europeo è ‘Ma quale dieta’. Tutti quelli del Nord, come Sirigu, Barella, Chiellini, la cantavano ed era bellissimo per noi di Napoli ascoltare loro cantare in napoletano con il loro accento. Era una canzone che suonava bene, è molto simpatica e ci trasmetteva allegria ed è per questo che ha fatto parte del nostro percorso. Fatevela cantare da Gigio Donnarumma, la canta veramente benissimo”.