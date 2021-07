MondoNapoli TV – Italia campione d’Europa, i primi convocati di Spalletti e i nuovi indizi su Emerson Palmieri

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Per il mese di luglio vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Durante il primo talk abbiamo parlato dell’emozionante partita di ieri sera che ha visto l’Italia battere l’Inghilterra e aggiudicarsi il titolo di campione d’Europa.

Il secondo talk è stato dedicato al Napoli e al primo raduno della stagione: oggi ci sono stati i tamponi, domani ci saranno le visite mediche. Abbiamo parlato dei possibili convocati di Spalletti.

Il terzo argomento ha visto protagonista Emerson Palmieri e le dichiarazioni dell’agente di Jorginho: il terzino avrebbe chiesto informazioni sul Napoli.

Clicca qui e rivivi la 42a puntata del tg di MondoNapoli TV.